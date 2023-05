"Bilancio non approvato Comune a un passo dal dissesto finanziario"

La legge prevede che i consigli comunali debbano deliberare l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno trascorso entro il 30 aprile ma, fa sapere il consigliere di opposizione Mattia Polazzi (nella foto), così non è stato per il Comune di San Pietro in Casale. Il sindaco durante l’ultimo consiglio comunale, spiega in una nota l’esponente leghista, ha semplicemente comunicato all’assise comunale che "non sarà possibile procedere con l’approvazione della rendicontazione 2022 perché in sede di accertamento dei residui sono emerse una serie di criticità che necessitano di approfondimenti da parte degli uffici finanziari". Lo stesso Polazzi e Diego Mazzanti (Fdi) esprimono stupore e preoccupazione: "Allo stato attuale, possiamo già seraficamente affermare che il Comune di San Pietro in Casale è prossimo alla dichiarazione di stato di dissesto".

Sulla questione si sono espressi anche i consiglieri regionali della Lega Daniele Marchetti e Michele Facci, che hanno presentato un’interrogazione alla giunta per sapere se il Comune abbia "richiesto di partecipare al Fondo istituito con una legge regionale" per le amministrazioni in situazione di squilibrio finanziario.