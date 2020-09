Bologna, 13 settembre 2020 - Sono 21 i nuovi casi coronavirus nella provincia di Bologna (ieri erano stati 29), seconda per numero di contagi a livello regionale dove i positivi tracciati sono 143. Di queste 12 persone, 1 è appena rientrato dalla Sardegna, 2 dall’estero (1 dalla Spagna e 1 dall’Ucraina), 12 sono i casi riconducibili a contatti tracciati nell’ambito di focolai già noti e 6 classificati come sporadici. A proccupare ora è la situazione di Longara di Calderara di Reno, dove una ragazza di 20 anni è risultata positiva al Covid.

La ragazza, asintomatica, pratica uno sport di squadra e frequenta i campi sportivi della popolosa frazione. In più, ha partecipato nei giorni scoris ad alcune feste. Sono quindi 34 i ragazzi tra i 17 e i 20 anni messi in isolamento precauzionale fino all'esito del tempone, che in molti casi è già stato somministrato. Fanno parte anche della squadra dove gioca la ragazza malata e di un'altra squadra che si allena nella stessa struttura,

Imola

Anche a Imola ci sono due nuovi casi di coronavirus, di cui 1 sintomatico.