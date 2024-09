Bologna com’era: 1974, il Bfc vince la sua seconda Coppa Italia

Il presidente del Bologna F.C. era un industriale bolognese, Luciano Conti. La squadra del 1974 era composta da qualche giovane come Eraldo Pecci, e da collaudatissimi "senatori" come "l’onorevole Giacomino" (Bulgarelli), Perani, Roversi, Cresci. Il centravanti era Beppe Savoldi, "mister miliardo". Il percorso in Coppa Italia fu entusiasmante: le vittorie contro Milan, Inter e Atalanta aprirono le porte alla finale da giocare a Roma il 23 maggio 1974. Fu una squadra di serie B a giocare la finale col Bologna, il Palermo che aveva battuto la Juve. L’allenatore del Bologna era Bruno Pesaola, argentino. Fu una partita in salita, visto che il Palermo era andato in vantaggio. L’atterramento in area di Bulgarelli propiziò il pareggio su rigore calciato da Beppe Savoldi. Dopo i supplementari vi furono i calci di rigore: nessun bolognese sbagliò e arrivò la Coppa.

Marco Poli