Bologna com’era: demografia sotto le torri. Il confronto con la popolazione di 60 anni fa

Sessant’anni fa abbiamo vissuto in un’altra Italia e in un’altra Bologna (foto). Il quadro demografico della città di 60 anni fa parla da solo. Facciamo un raffronto fra dati omogenei: fra parentesi i dati al 31.12.2023. Nel 1964 Bologna aveva 482.000 abitanti (392.000), i nati furono 7.177 (2.579), i decessi 4.593 (4.569, un numero simile a quello di 60 anni fa che rivela l’invecchiamento della popolazione). I matrimoni, in gran maggioranza religiosi, furono 3.559, mentre al 31.12.2023 sono stati 959 di cui solo 159 con rito religioso. Gli stranieri presenti a Bologna nel 1964 erano poche migliaia di persone, soprattutto studenti universitari: al 31.12. 2023 gli stranieri residenti a Bologna sono 61.472 di 156 nazionalità. Da questi pochi dati demografici si può comprendere quanto sia mutata la città. Vediamo ora altri avvenimenti che hanno caratterizzato il 1964. (segue)

Marco Poli