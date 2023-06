Bologna com’era: i due conventi in via Orfeo

Quando Bologna era racchiusa dalla terza cerchia di mura, via Orfeo partiva da via Castiglione e terminava in via Coltelli e prendeva il nome di via San Pietro Martire. Oggi via Orfeo è una strada che corre a ridosso delle mura fra porta Santo Stefano e porta Castiglione e termina al Baraccano. Per circa tre secoli esistettero due conventi femminili quasi l’uno di fronte all’altro: il più antico fu quello di San Pietro Martire fondato a metà del ‘200 da monache agostiniane che passò a suore domenicane nella seconda metà del ‘400: esse fecero costruire la chiesa (foto) su progetto di Andrea Ambrosini e alzarono un muro attorno al loro convento. All’interno dell’area conventuale c’era il più importante cimitero ebraico dal ‘400 fino al 1569 quando papa Pio V ne volle la distruzione. (segue)

Marco Poli