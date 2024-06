Bologna com’era: i nomi strani delle vie e le loro origini

A Bologna esiste via Otto Colonne: congiunge via Lame con via dell’Abbadia. La sua denominazione fu stabilita nel 1877. Certamente qualcuno si è chiesto quale fosse l’origine del nome: molto semplice, lì sorgeva un edificio con un portico sorretto da otto colonne, abbattuto alla fine del ’500. Nella via, all’epoca, esisteva solo questo edificio e il portico con otto colonne di legno indusse la gente a identificare la via con l’edificio. Analogamente i due pilastrini con immagini mariane che sorgevano sulla via Emilia (oggi via Emilia Levante) sono all’origine della denominazione di via Due Madonne (foto). Poi c’è via Due Portoni che congiunge via della Salute con via Persicetana Vecchia e la cui denominazione risale al 1938 quando il territorio era costituito solo da poderi coltivati e priva di edifici: i due portoni riguardano l’accesso a un podere.

Marco Poli