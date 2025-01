Bologna com’era: l’importanza delle riviste locali

Bologna e la sua provincia sono portatori di una storia fertile che aspetta solo di essere riscoperta, recuperata e divulgata. Nel secolo scorso, un contributo e un ruolo di primaria importanza sono giunti da riviste mensili o annuali alle quali hanno collaborato personaggi di spicco della cultura bolognese, docenti e cultori della storia locale. Riviste come ’Culta Bononia’ pubblicata dal 1969 al 1974, o come ’Il Carrobbio’, rivista annuale pubblicata dal 1975 fino al 2013. Fra queste riviste e altre pubblicazioni che hanno visto la luce nei decenni precedenti, solo una è rimasta in vita, la ’Strenna Storica bolognese’ promossa dal Comitato per Bologna Storica e Artistica, il cui primo numero risale al 1928 (foto). Ma nella provincia di Bologna hanno visto la luce preziose pubblicazioni periodiche, nate per approfondire e divulgare la storia di quei territori. (segue)

Marco Poli