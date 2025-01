Bologna com’era: nel 1908, i ’Grandi magazzini di novità’

Mentre i grandi palazzi della parte destra di via Rizzoli verso le due torri sono il risultato della ricostruzione totale a seguito dell’allargamento della via (1912-20), la parte sinistra ha conservato alcune presenze storiche alle quali si sono aggiunti immobili di qualità, come la palazzina liberty che oggi ospita Apple. Fu il commerciante di stoffe Arturo Barilli a voler costruire il palazzo all’angolo con via Caduti di Cefalonia per collocarvi un grande magazzino di tessuti. Affidò il progetto esecutivo all’ingegnere Leonida Bertolazzi e nel 1908 il palazzo di quattro piani fu completato (foto) e pronto ad ospitare i ’Grandi magazzini di novità’ del facoltoso imprenditore. Erano gli anni in cui i grandi magazzini alla francese andavano di moda e anche a Bologna ne aprirono alcuni oltre a quello di Barilli. Purtroppo, la guerra chiuse questa fortunata parentesi. (segue)

Marco Poli