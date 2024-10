Incidente a Bologna, in via del Tuscolano: gravissimo uomo di 65 anni

Bologna, 4 ottobre 2024 – Gravissimo incidente in via del Tuscolano, questa mattina attorno alle 11. Per cause ancora al vaglio dei vigili urbani intervenuti sul posto, una Opel Corsa condotta da un uomo di 65 anni ha sbandato ed è finita fuori strada, capottandosi in un campo vicino. L’automobile stava viaggiando in direzione centro e non c’erano altri passeggeri a bordo.

Il 65enne è rimasto incastrato all’interno del veicolo e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarlo dalle lamiere. Immediati i soccorsi del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Il guidatore è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore: è in condizioni gravissime e in prognosi riservata.

Via del Tuscolan è rimasta chiusa per un paio d’ore, dopo l’incidente, nel tratto interessato, per agevolare i soccorsi e consentire i rilievi del caso alle forze dell’ordine intervenute.