BOLOGNA La morte di Bader. Minacce alla sua fidanzatina

Si respira tensione nel quartiere Barca, periferia di Bologna, dove poco più di un mese fa è stato ucciso Eddine Bader Essefi, 19 anni appena. È stato trovato agonizzante sul marciapiede dalla sua fidanzatina, minorenne, in seguito a un pestaggio eseguito, secondo l’accusa, da due uomini della zona, ora in carcere: Charlie Sarcinelli, 29 anni, e Badreddine Krimi, 31 anni, tunisino. La corsa in ospedale non è servita a salvare la vita del ragazzo, aiuto cuoco in un locale: il suo cuore ha smesso di battere la sera del 25 aprile. E, l’altro giorno, "la compagna di Krimi mi ha minacciato – racconta la fidanzatina della vittima –, lei passava e mi ha detto: "Cosa guardi? Ti faccio fare la fine del tuo ragazzo’. Io me ne sono andata". Ha denunciato subito ai carabinieri. Ma non sarebbe stato l’unico episodio recente alla Barca: si parla di scritte con la bomboletta sotto casa dei parenti di Krimi, ’Assassini figli di p...’, fatto a cui sarebbero seguite delle botte. "Nel quartiere, sono tantissimi quelli che mi sono vicino. Ma ho paura – sottolinea la fidanzatina di Bader –, quando esco devo guardarmi le spalle, cerco di non stare mai in giro da sola". L’altra sera, a un mese dalla morte, i ragazzi del quartiere lo hanno ricordato, tutti insieme, davanti a quel marciapiede, con fuochi d’artificio e fumogeni. "Il 25 di ogni mese faremo qualcosa per lui. Non dobbiamo dimenticare che un ragazzo è stato ucciso a 19 anni. Una morte ingiusta. Ci manca ogni giorno".

Chiara Gabrielli