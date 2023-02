Bologna, Passante e l’odissea burocrazia: "Espropri per 9mila metri quadri. Indennizzo basso, così chiudo"

Angelo Sorione, titolare della Sfinge immobiliare srl, che sorge su un’area di quasi 10mila metri quadrati in via Massarenti 480

Bologna, 21 febbraio 2023 – Raccomandate, documenti, lettere, mappe. L’oggetto è sempre lo stesso: avviso di esproprio in seguito all’avvio dei cantieri del Passante, l’allargamento di tangenziale e autostrada. Angelo Sorione, titolare della Sfinge immobiliare srl che sorge su un’area di quasi 10mila metri quadrati, in via Massarenti 480, si occupa di vendita di auto usate e utilizza il suo piazzale come deposito di macchine e camion. A lui, come a circa un migliaio di altri cittadini, dal 2008 sono arrivate le raccomandate con l’avviso di esproprio da parte di Autostrade. Ma da allora a oggi, tra migliorie e avanzamenti, oltre a nuovi documenti, più di qualcosa è cambiato. Tram e Passante, a Bologna incastro di cantieri. Il ‘nodo’ del ponte di San Donato Sorione ne sa qualcosa, tant’è che dalle prime raccomandate a oggi, dice, "vedo tutto un altro film. Nel 2008 mi hanno comunicato un esproprio definitivo di ’soli’ 678 metri quadri e più o meno lo stesso negli anni successivi, ma a maggio 2022 è arrivata la doccia fredda. L’esproprio riguarderà praticamente tutta il mio terreno di 9.205 metri quadri. E sarà definitivo". Di fatto, per il titolare della Sfinge Immobiliare srl, sarebbe un grave danno, contando che...