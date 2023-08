Bordoni: "Una storia terribile Andremo fino in fondo"

"Siamo di fronte a una vicenda che unisce scelleratezza e brutalità, ingredienti purtroppo abbastanza comuni della nostra società". L’avvocato Gabriele Bordoni assiste la famiglia di Davide Ferrerio da quel tragico 11 agosto dello scorso anno. "In questa terribile storia – continua il legale – c’è la disperazione

del destino che vede colpito

un ragazzo che, per altro, non c’entrava assolutamente nulla con quello che è successo.

È una storia in cui si uniscono due fattori terribili: il primo è totale mancanza di rispetto

per la vita degli altri e la capacità di trascendere rapidamente fino a gesti estremi. Il secondo, invece, è l’efferatezza acefala, come la definii io stesso in udienza,

di un ragazzo che non riesce nemmeno a selezionare correttamente la propria vittima. Di fronte a tutto questo, penso che qualunque altro commento sia pleonastico".

Anche per l’avvocato Bordoni, così come per la famiglia del giovane Davide, "non ci potrà mai essere piena giustizia

perché la sua vita è stata spezzata per sempre, e con la sua, anche quella dei suoi genitori e di suo fratello".

"Di fronte a una tragedia – conclude – a un errore di questo livello, la giustizia,

che in parte è già arrivata, la porteremo fino infondo anche nei confronti di tutti gli altri, perché almeno ci sia una retribuzione adeguata per questo gesto incredibile, anche se non ci potrà mai essere nulla che ripagherà la vita di un ragazzo di vent’anni".

c. c.