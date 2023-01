Botte alla compagna che finisce in ospedale

Aggredisce la compagna e viene denunciato. A finire nei guai un italiano di 62 anni, originario della Sardegna, con svariati precedenti di polizia per reati di vario genere. I carabinieri della Compagnia di Vergato hanno denunciato il 62enne all’autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti nella serata del 6 gennaio scorso, giorno dell’Epifania. La donna, una coetanea italiana di Castiglione dei Pepoli, è stata portato, verso le 20 di sera, presso il pronto soccorso del vicino ospedale di Vergato. Aveva alcuni traumi contusivi e lesioni al volto e su altre parti del corpo, compatibile con un episodio di percosse da parte di terzi. Alla vista della paziente, dunque, gli operatori del pronto soccorso di Vergato, hanno cercato di capire meglio l’accaduto facendo svariate domande alla vittima 62enne, che appariva agli operatori sanitari spaventata e sotto choc.

Quando la donna ha dichiarato agli infermieri di essere stata picchiata dal compagno questi non hanno esitato un secondo e hanno prontamente contattato la locale Compagnia dei carabinieri. I militari, a quel punto, come di prassi, hanno voluto sentire la testimonianza della donna per capire nel dettaglio cosa fosse successo nel corso della serata. Da qui è, poi, partita l’attivazione del codice rosso per la violenza domestica di modo da tutelare la 62enne e la segnalazione del caso al pubblico ministero di turno per le proprie determinazioni. Il magistrato ha immediatamente disposto il rintraccio dell’uomo che è stato conseguentemente denunciato a piede libero dai carabinieri locali per lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono per capire se l’aggressione sia stata o meno un episodio isolato.

