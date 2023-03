Buche stradali, un problema troppo diffuso

A giudicare dalle segnalazioni il tema della manutenzione delle strade e dei marciapiedi è reale. Buche e manto stradale sconnesso sono diffusi. Difficile su due piedi fornire una statistica, ma anche se le proteste dei cittadini non sono una scienza esatta hanno sempre qualcosa di vero e di concreto. Purtroppo questo è un tema che invece non sempre appassiona gli amministratori pubblici. E non solo a Bologna. Il discorso è allargato a molte località della provincia e della regione. Soprattutto in questo periodo di svolte politiche con un nuovo governo deciso a cambiare diverse prospettive rispetto al passato, anche i comuni, o meglio i sindaci, sono molto più attenti ad impegnarsi su questioni di principio che su aspetti concreti che riguardano la vita quotidiana. Se poi consideriamo che abbiamo trascorso un inverno avaro di pioggia e neve, significa che la scarsa manutenzione è datata nel tempo. Nei Comuni ci sono uffici che devono occuparsi specificamente di questo. Se gli addetti facessero un bel tour nelle zone urbane ed extraurbane si accorgerebbero che c’è molto lavoro da fare. Se un cittadino subisce danni per una strada dissestata ha diritto a un risarcimento. La procedura è complicata ma esiste. La richiesta deve essere fatta direttamente alla propria compagnia di assicurazione, nel caso in cui sia applicabile il risarcimento diretto. In tutti gli altri casi andrà spedita alla controparte.

