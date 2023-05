Cade in bici mentre fa downhill a Loiano (Bologna): ferito

Loiano (Bologna), 13 maggio 2023 – Attimi di paura, questa mattina, per uno sportivo rimasto ferito in un incidente in bicicletta. Poco prima delle 10, il Soccorso alpino Emilia Romagna è stato attivato per un biker che, a seguito della perdita di controllo del proprio mezzo, è caduto a terra riportando un trauma importante.

L'uomo (quarantacinquenne) si trovava sul sentiero 827 in località Loiano a praticare downhill in compagnia di amici quando avrebbe perso il controllo della bici ed è caduto rovinosamente a terra.

Gli amici hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti: una squadra del Soccorso Alpino Emilia Romagna stazione Rocca di Badolo, gli operatori dell'ambulanza di Loiano e l'automedica.

Dopo una prima valutazione da parte del medico, l'infortunato è stato posizionato su una barella e trasportato fino all’ambulanza che ha condotto il paziente al campo sportivo di Loiano per poi affidarlo ad EliBologna. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore di Bologna per un sospetto trauma toracico.