Bologna, escursionista cade e precipita per cento metri al Corno alle Scale: ferito

L'escursionista è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino

Bologna, 18 marzo 2023 – Un piede in fallo o una piccola distrazione, è quanto basta per farsi male quando si è davanti a una montagna che non perdona.

E questa mattina ha vissuto una brutta avventura un alpinista toscano si trovava a risalire il quarto canalino al Corno alle Scale. L’uomo è scivolato, precipitando per un centinaio di metri.

L’uomo, residente a Fucecchio (provincia di Firenze), dopo la lunga caduta, ha riportando vari traumi. I compagni hanno dato subito l'allarme ai soccorsi ed hanno raggiunto l'amico mentre le squadre del Soccorso Alpino e l'elisoccorso giungevano sul posto.

Gli operatori del Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale, supportati del Centro servizi degli impianti, sono stati trasportati con le motoslitte per poi proseguire per circa 1km con gli sci d'alpinismo e raggiungere l'infortunato. Sul luogo è giunto l'elisoccorso per il trasporto del paziente all'ospedale Maggiore per le cure del caso.