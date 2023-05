Cade nel pozzo e muore annegato, tragedia a San Lazzaro (Bologna)

San Lazzaro (Bologna), 17 maggio 2023 – Il maltempo sfocia nella tragedia nel piazzale di una casa di Idice. Questa mattina un 43enne ha perso la vita mentre tentava di pompare via l'acqua dalla sua proprietà. E’ la nona vittima di questa terribile giornata.

"Un dramma per la nostra comunità", commenta la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti. "Una tragedia si è appena consumata nel nostro territorio - scrive Conti sulla propria pagina social - è morto un ragazzo di 43 anni, scivolato dentro il pozzo della sua proprietà. Un dramma per la nostra comunità, un dolore indicibile per i suoi cari. Siamo sconcertati e addolorati, ci stringiamo alla famiglia. Vi prego, non smetterò di ripeterlo, restate in casa. Non si può morire così. Aiutateci ad aiutarvi", si appella la sindaca di San Lazzaro, nel bolognese.

Da una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente domestico legato proprio al maltempo: l'uomo si stava calando in un pozzo davanti alla sua abitazione con una pompa, per svuotarlo dall'acqua e ripulire il suo garage allagato, quando per cause da accertare vi è caduto dentro ed è morto annegato.

La dinamica, a quanto si apprende, sarebbe stata confermata da alcune telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso l'incidente. Sul posto 118, vigili dl fuoco e carabinieri.