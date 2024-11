Camera di Commercio. Alle imprese colpite dai cantieri 250.000 euro

Un tesoretto di 250.000 euro per le imprese coinvolte dai cantieri e danneggiate dalla giungla dei cantieri. Il bando della Camera di Commercio è stato aperto il 23 settembre e si è concluso circa a metà ottobre.

Palazzo della Mercanzia ricevuto una settantina di richieste e conta di poter dare i ristori a tutte le imprese che hanno fatto domanda e possiedono i requisiti previsti dal bando. Lo stanziamento è stato come detto di 250.000 euro e i ristori andranno alle imprese in proporzione al calo di fatturato che hanno subito subito a causa dei cantieri, con priorità alle imprese giovanili, femminili e a quelle in possesso del rating di legalità.

I ristori sono a favore di tutte le imprese in prossimità di un grande cantiere (non solo quelli del tram, ma anche della Torre Garisenda o di altre situazioni analoghe). Non solo: sempre da Palazzo della Mercanzia assicurano come anche per il 2025 dovrebbe continuare l’attenzione della Camera a questo tema, che verrà sottoposto al vaglio del Consiglio con l’approvazione del Bilancio 2025.

