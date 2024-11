Campionati italiani giovanili. Le regine dell’under 12 sul podio

Le regine dello scacco matto sono bolognesi: cinque a livello nazionale per la categoria femminile e terze in quella mista. L’exploit bianco e nero dell’under 12 del Circolo Scacchistico Bolognese è merito di Maria Chiara Tabellini, Elena Canossa, Sofia Bertelli, Beatrice Raiana Mantovani e Flavia Korecki, allenate da Giulio Calavalle, ai campionati nazionali under 18 a squadre a Cariati Marina (Cosenza). Numerose le vittorie dei 7 team del circolo: in under 10 vincono la squadra di Tommaso Garzia, Pietro Korecki, Sebastian Cretu e Giacomo Affinito e il team di Eugenio Ferrari, Frederick Salvage, Gabriele Porisini e Rafael Enzo Mantovani. Campioni anche nell’under 16 con Dario Brini, Alessandro Rubini, Stefano Trevisan e Riccardo Rimondini. Prima la squadra femminile under 18 con Arianna Boaron, Alice Cebanu, Elena Boaron e Beatrice Amadei e secondi gli under 18 con Lorenzo Fava, Flavio Rotunno, Ludovico Serloni e Karol Di Pasquale.