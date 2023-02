Camst firma il passaggio a coop benefit

Camst group diventa società cooperativa benefit. Con questo passaggio, l’azienda integra ai propri obiettivi mutualistici lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder. "Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni stiamo perseguendo", commenta Francesco Malaguti (foto), presidente di Camst group. "Vogliamo che questo impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo saranno più forti e concreti", spiega. L’azienda in questo percorso è stata supportata da Nativa, Regenerative Design Company che sostiene centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business. "Per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a Società Benefit è una scelta ovvia", dichiara Eric Ezechieli, co-founder di Nativa, "ci auguriamo che questa tappa iconica di Camst possa essere un ulteriore stimolo per tutto il settore della ristorazione".

L’assemblea dei soci Camst ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo codice etico in occasione dell’assemblea straordinaria del 24 febbraio. Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership e interdipendenza che l’azienda continuerà a costruire e solidificare con dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave. "Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l’uso responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dell’ambiente", conclude Malaguti.