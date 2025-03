"Cantieri, gli sgravi non bastano"

Più ristori e non solo sgravi fiscali per commercianti e artigiani. Quindi, tempi certi sulla chiusura dei cantieri. Queste le richieste di associazioni di categoria e forze politiche di minoranza all’indomani della presentazione pubblica fatta giovedì sera dal sindaco Matteo Ruggeri sullo stato di avanzamento del cantiere Anas della Nuova Porrettana e, in particolare, sulla riapertura entro marzo del cavalcavia e sulla contemporanea chiusura di via Marconi all’altezza del passaggio a livello. Questo per consentire il collegamento dei due tratti di tunnel già realizzati della Nuova Porrettana.

"Siamo preoccupati – avverte Marco Bonacini, Cna Casalecchio – le aziende di Marconi alta stanno soffrendo per il calo degli incassi. Saranno rispettati i tempi di chiusura di via Marconi? Con l’abbassamento delle tasse comunali non si sopravvive". E Barbara Bertù, Confcommercio Ascom, rilancia: "Tanti negozi stanno chiudendo, servono ristori veri, non solo sgravi sulle tasse comunali". "In vista del completamento delle opere sulla Nuova Porrettana – aggiunge Elisa Filippini, Confesercenti – è il caso che Comune e associazioni di categoria comincino a stendere un piano di marketing territoriale del centro di Casalecchio che preveda un piano sosta e un sistema di decoro urbano più attraente".

"Le vetrine si stanno svuotando – ricorda Giulio Pellegrino (We Love Casalecchio) – e le famiglie che stanno perdendo sostentamento economico concreto. Per non lasciarle sole, il Comune deve coinvolgere anche i grossi player del Gran Reno a supporto del territorio". Le forze politiche di minoranza vanno all’attacco. "La chiusura di via Marconi – afferma Pietro Cappellini, Fratelli d’Italia – sta già creando notevoli disagi per i residenti e gli automobilisti. Il traffico è aumentato anche nelle strade alternative. Tante le congestioni e i ritardi nel trasporto". Ed Erika Seta (Forza Italia) aggiunge: "La nuova Porrettana è fondamentale. Spero che sia più curata del tratto attuale, scarsamente illuminato e con uscite mal segnalate". "Anche i marciapiedi devono essere messi in sicurezza – chiede Enrico Pasquariello, Lega – per favorire l’accesso di famiglie con bimbi, anziani e disabili ai negozi di vicinato". Marco Odorici (Potere al popolo) abita nel cuore di Marconi alta, la zona più interessata dalla chiusura della via all’altezza del passaggio a livello. "Come saranno organizzati i parcheggi e la viabilità?", chiede.

"Si portino a compimento i cantieri Anas – sottolinea Saverio Vecchia, Centrosinistra per Casalecchio – e si mettano in stand-by i cantieri privati in attesa di una pianificazione complessiva della nuova Casalecchio". "Intanto – è la richiesta di Andrea Tonelli, lista Rete Civica Centrodestra – si pensi a come distribuire ai commercianti colpiti dai cantieri i 500mila euro risparmiati nei lavori per il nuovo cavalcavia". "È dagli anni ’70 del secolo scorso – ricorda Roberto Mignani, lista I Girasoli – che sto aspettando questo interramento della Porrettana. Pensavo di dover morire prima".

Nicodemo Mele