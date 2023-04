Canzoni e ricordi, il ritorno di Franz Campi

Il ricordo ci salverà. Prima nazionale domani sera alle 21 al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio per lo spettacolo di canzoni e parole tratto dai brani dell’ultimo lavoro discografico di Franz Campi, musicista bolognese che vanta una trentennale carriera come compositore, conduttore, ideatore di format dedicati alla musica di qualità, con i quali ha accompagnato il pubblico alla riscoperta di grandi autori del passato, da Alberto Rabagliati a Fred Buscaglione e Giorgio Gaber.

Stavolta però quella che va in scena è la versione di Franz, quella cantata nel suo ultimo album: ’Il sentimento prevalente’, che dà il titolo anche a questo spettacolo di teatro-canzone con i testi scritti insieme allo scrittore e storico Alessandro Vanoli. Anche lui bolognese, anche lui legato per alcuni versi a Casalecchio. Sulla scena essenziale (audiovisivi e musiche di Davide Belviso, allestimenti e tecnica di Pietro Bertoldi, regia e partner in video di Maurizio Cardillo) si svolge un ironico dialogo del musicista con il suo alter ego: un ‘avatar’ con funzione di grillo parlante che dà vita a un discorso con se stesso, reso suggestivo da immagini che fanno da sottofondo all’esibizione dalle canzoni partorite in tempo di Covid e confluite in un album che ha ottenuto un buon successo di critica, tanto da essere inserito da SkyTg24 al 19° posto tra i migliori album del 2022. "Protagonista sul palco e nella vita è la mia generazione, che naviga in questo tempo, in un mondo che va troppo veloce, dove siamo sempre meno liberi, e con sempre meno tempo. Dobbiamo ammetterlo: la tecnologia non ha migliorato la nostra vita che si svolge in una tensione continua. A fine giornata dove lo troviamo un sentimento positivo? Nel ricordo. E’ la memoria il carburante che ci fa andare avanti", ha spiegato ieri mattina nella conferenza stampa di presentazione, che si è svolta nel foyer Alfredo Testoni con l’assessore alla cultura Simona Pinelli, la direttrice del teatro Cira Santoro e Alessandro Privitera di Infortunistica Tossani.

"Siamo ben contenti di ospitare qui, nel teatro di Casalecchio, un artista molto legato alla nostra cittadina, un creativo e anche un grande organizzatore culturale", ha detto l’assessore Pinelli. "Quando è scoppiata la pandemia avevo in programma 11 spettacoli: tutti annullati, suonavo dal balcone e ogni sabato contavo oltre 1.500 spettatori online. Ho fatto questo disco nuovo, ma mi mancava il contatto col pubblico, con le persone reali. Ecco com’è nato questo spettacolo che parte non a caso a Casalecchio, dove sono nato e dove vorrei tornare ad abitare", ha aggiunto l’artista.

Gabriele Mignardi