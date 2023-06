Carta di identità e i tempi per ottenerla

I tempi per ottenere la carta di identità possono differire di poco ma al giorno d’oggi sono oggettivamente brevi. Per prendere l’appuntamento si può andare di persona ma è molto più comodo farlo online. Si può eccepire che non tutti, sono in grado di prenotare col canale digitale e devono recarsi allo sportello, ma questo accadeva anche prima e quindi per una certa categoria di persone non è cambiato molto. I tempi di realizzazione del documento sono in generale veloci. Riassumiamo la procedura che il Comune, come altri, mette a disposizione dei cittadini. Basta richiedere l’appuntamento, andare il giorno fissato con tutti i documenti e attendere l’arrivo della carta di identità. Servono una fototessera non più vecchia di 6 mesi oppure una foto su supporto digitale Usb, tessera sanitariacodice fiscale, carta d’identità in scadenza o deteriorata, denuncia in caso di smarrimento o furto e un documento di riconoscimento. Il costo dell’operazione è di 22 euro. Validità: 0-3 anni validità 3 anni; 3-18 anni validità 5 anni; dai 18 anni in su validità 10 anni. Ormai tutti chiedono la carta d’identità elettronica (Cie). È in pratica il documento personale che attesta l’identità del cittadino sia in Italia che all’estero. Inoltre, questo documento riporta il codice fiscale, le impronte digitali e può essere utilizzata per accedere ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

