Caso Scuole Besta a Bologna, cronista del Carlino accerchiata e insultata dai manifestanti. Contestati anche altri giornalisti

Bologna, 5 aprile 2024 – L’hanno accerchiata e insultata pesantemente. E poi le hanno gridato “Giornalista, non ti vogliamo". Grave episodio quello avvenuto stamattina davanti al Tribunale di Bologna, contro una cronista de ‘il Resto del Carlino’ che stava raccontando il presidio promosso da collettivi e comitato Besta in solidarietà al ragazzo arrestato ieri notte dai carabinieri all’interno del cantiere.

Una trentina di militanti ha letteralmente circondato una giornalista, apostrofandola con insulti e urla di vario tipo, e invitandola ad abbandonare il sit-in, contestandole di aver "raccontato falsità" sull'evento in questione e in generale sulla condotta del quotidiano nel racconto degli eventi relativi alla vicenda delle scuole Besta e del rave di sabato scorso. Hanno agitato anche il giornale di fronte alla ragazza, insultando la testata.

Per qualche minuto, la contestazione non si è fermata, sono intervenuti alcuni colleghi a dar man forte alla cronista, davanti all'ingresso del Tribunale con la polizia schierata in assetto antisommossa.

“Piena solidarietà” alla nostra giornalista ha espresso il sindaco Matteo Lepore con l’Amministrazione comunale: "Condanniamo ogni minaccia e forma di pressione che possa intimidire e limitare la libertà di stampa".

Un episodio assolutamente censurabile, anche da parte del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, che ha espresso la propria solidarietà e vicinanza alla collega del Carlino e ha condannato “con forza qualsiasi tipo di intimidazioni e minacce rivolte ai giornalisti. La libera stampa è sempre più nel mirino semplicemente perché fa il proprio lavoro, che è quello di raccontare fatti e non quello di scrivere cose gradite a qualcuno. Situazioni come quella che si è verificata davanti al Tribunale di Bologna fanno sempre più apprezzare l’importanza della stampa libera e indipendente per la buona informazione all’opinione pubblica".

Contestati anche altri giornalisti e fotografi presenti in via D'Azeglio accusati di avere dato informazioni false sull'accaduto nel giorno dello sgombero del parco don Bosco, avvenuto mercoledì, e su quanto accaduto nella notte al cantiere del tram.

"Tutta la mia solidarietà alla giornalista del Carlino. La libertà di stampa è un fondamento della democrazia ed azioni come quelle di oggi sono gravi e inaccettabili". Lo ha scritto su social Andrea De Maria, deputato Pd.