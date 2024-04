Scontri scuole Besta, ragazzo arrestato nella notte. Lepore: “Chiarezza su ciò che è successo”. La diretta

Bologna, 5 aprile 2024 – Tutto nasce da un furto nel cantiere del tram sul lato del parco Don Bosco che si affaccia su via Serena. Un cittadino, questa notte attorno all’una, dà l’allarme ai carabinieri, che arrivano con una pattuglia. Notano tre uomini che paiono prendere materiale edile dal cantiere e alla loro vista fuggono verso il presidio di attivisti da settimane in corso per protesta ai lavori in corso per le nuove scuole Besta. Scatta l’inseguimento a piedi e uno dei tre in fuga, un ragazzo col viso travisato da un passamontagna, viene bloccato. Lui reagisce, mentre accorrono a dargli manforte gli altri attivisti presenti nel parco. I carabinieri chiamano allora rinforzi e si scatenano i disordini: tre militari restano feriti, poi, utilizzando taser e spray al peperoncino, riescono a bloccare il giovane, un 19enne che viene arrestato per resistenza, lesioni e furto, e portato in ospedale per gli accertamenti. È ora in attesa di convalida e del processo per direttissima. Fuori dal tribunale si è intanto mobilitato un presidio in solidarietà dell’arrestato