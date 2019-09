San Lazzaro di Savena (Bologna), 17 settembre 2019 - San Lazzaro in lutto per la morte di Giovanni Cremonini, storico medico di San Lazzaro, morto lunedì a 94 anni. Giovanni Cremonini, che per la città alle porte di Bologna è un nome notissimo, è anche il padre di di Vittorio e del cantante Cesare.

Il dottor Cremonini ha dedicato la vita agli altri: medico di base, nutrizionista, era nato a Sant’Agata Bolognese il 10 ottobre del 1924 ed è stato medico di famiglia, a San Lazzaro, dai primi anni Cinquanta, per la precisione dal ’52, fino alla pensione. A lui è intitolata la sala principale della Casa della Salute di San Lazzaro (foto). Alla cermonia, voluta dal sindaco Isabella Conti, era presente anche Cesare.

I funerali di Giovanni Cremonini si terranno giovedì 19, alle 10, nella chiesa Santa Maria Assunta e San Gabriele dell’Addolorata di Idice.