Cesarina spegne cento candeline: "Un secolo di vita e di storia"

Un compleanno speciale per la signora Cesarina ‘Gina’ Micheli da Montefredente. Per celebrare con lei il traguardo dei 100 anni sono accorsi i familiari ai quali si sono aggiunti parroco e sindaco. La festa si è svolta domenica scorsa, nel giorno del compleanno, nella sala della canonica vicina alla chiesa di San Giorgio. Prima di cinque sorelle e due fratelli, Cesarina Micheli nasce in una famiglia contadina. Nel primissimo Dopoguerra sposa Carlo Bertini che, da lavoratore, contribuisce all’edificazione delle due opere che cambiano la storia della valle del Setta e d’Italia: la grande galleria dell’Appennino lungo la ferrovia Bologna-Firenze e l’autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. Madre di quattro figli, l’esistenza della signora Gina trascorre all’insegna del lavoro. Alle tante gioie familiari si affiancano due dolori lancinanti: la scomparsa di un figlio e del marito.

Oggi la sua famiglia è composta da 27 persone, di cui sei sono i nipoti e ben nove i pronipoti. Durante le ore di festa, la signora non ha lesinato felicità e commozione, esprimendo più volte gratitudine per l’affetto di cui è circondata. Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, ha donato una targa-ricordo.

"Un secolo di vita si porta dietro un secolo di storia – sottolinea Santoni – e, in questo caso, una numerosa discendenza: tutti grandi lavoratori, nel rispetto della tradizione di famiglia. E’ sempre un piacere partecipare a questi eventi, tutt’altro che rari, a confermare come dalle nostre parti si viva bene e a lungo".

Fabio Marchioni