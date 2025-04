Scarcerazione negata, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame: “Sono innocente”

Rimini, 28 aprile 2025 – Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame dal carcere dove è detenuto. Il senegalese, che si proclama innocente, ha scelto la protesta più estrema per ribadire la sua estraneità ai fatti.

I suoi difensori si sono recati nella casa circondariale di Rimini per incontrarlo e discutere della situazione, divenuta ancora più tesa dopo i recenti sviluppi giudiziari. Nel giro di pochi giorni, infatti, le speranze di Dassilva di ottenere la scarcerazione sono svanite: prima il gip Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di libertà, poi anche il tribunale del riesame di Bologna ha confermato la misura cautelare.

Nonostante il doppio no dei giudici, Dassilva continua a gridare la propria innocenza, ora affidandosi alla lotta del digiuno.

In carcere da quasi un anno

Dassilva si trova in carcere dal 16 luglio 2024 con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, 78 anni, colpita con 29 coltellate nel garage di casa a Rimini il 3 ottobre 2023.

I legali del senegalese avevano contestato la seconda ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Vinicio Cantarini, ritenendo che mancassero prove specifiche che collocassero Dassilva nel garage di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre, prima della chiamata al 118. E facendo anche valere le recenti dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento, rese in incidente probatorio.