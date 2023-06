Ciicai cresce, volano ricavi e utile

Ricavi che sfiorano i 100 milioni (+19% sul 2021) ed un utile netto di 11,2 milioni (+45% sul 2021). Questi i risultati del bilancio 2022 di Ciicai, il gruppo bolognese che dal 1964 rivende e progetta ogni tipo di ambientazione legata al mondo dell’arredamento e del settore idraulico. Numeri importanti, che confermano la crescita di una realtà che oggi conta ben 207 dipendenti (il 25% è under 29), 12 magazzini e 10 showroom. Ben 690, invece, i soci del consorzio Ciicai. "Puntiamo su una forte fidelizzazione della clientela – spiega il direttore generale, Stefano De Maria – attraverso la ricerca della sua soddisfazione. Offriamo un servizio importante soprattutto in città, che con i suoi tre punti vendita rimane la nostra punta di diamante (e rappresenta il 50 per cento del fatturato, ndr) ma ci siamo allargati anche nel circondario". Non solo. "Abbiamo due mercati – prosegue – quello professionale (il 75% del nostro fatturato) e quello privato: gli obiettivi sono diversi tra loro, così come le esigenze. Per quanto riguarda la parte all’ingrosso, rivolta al canale professionale, le imprese vogliono trovare nei nostri magazzini quello che cercano a livello di tipologia di prodotto ed essere serviti il più velocemente possibile: nei nostri magazzini abbiamo le referenze che l’installatore richiede e non abbiamo mai lesinato sull’offerta dei nostri prodotti". Allo stesso tempo "abbiamo puntato molto anche sul canale privato, con i nostri showroom". Dopo la nuova apertura a Bologna Roveri, Ciicai è in procinto di inaugurare (il prossimo 22 giugno) il restyling completo dello spazio nella sede a Calderara. Tra gli obiettivi più importanti della realtà bolognese – che nel 2024 compirà 60 anni – c’è anche la formazione: "Investiamo molto sui giovani – conclude –. È importante insegnare loro il mestiere e cosa significa lavorare insieme".

g.d.c.