Cinghiali a Bologna: sorpresa a nido e materna, spuntano mamma e cuccioli

Bologna, 11 maggio 2023 – Avvistata una famiglia di cinghiali (una mamma con sei piccoli) nella collinetta adiacente il giardino del nido Villa Teresa e della materna Beltrame, entrambi ben recintati ed entrambi in via Putti. Questo dopo una passeggiata nel parcheggio in basso. Una prima volta l’avvistamento in pieno giorno perché di solito si vedono la sera. Subito è scattata la segnalazione alla pedagogista comunale referente del nido e della materna, mentre le maestre, le educatrici e le dade hanno tenuto monitorata la situazione che è risultata comunque molto tranquilla.

Immancabile il passaparola, via chat, delle mamme poi contattate dal Comune. Con inevitabile allerta sul tenere gli occhi aperti all’uscita e all’entrata dalle due scuole. "L’avvistamento – spiega il Comune – è avvenuto nel parco pubblico confinante con il nido e la materna. In questa zona spesso vengono avvistati cinghiali anche se raramente in pieno giorno".

Seguendo la procedura, "subito è stata fatta la segnalazione alla Polizia locale e a quella della Città metropolitana. Dopodiché sono state allertate anche le guardie ecologiche volontarie". Questa mattina "ci sarà un sopralluogo per valutare la situazione e le eventuali misure da assumere".

f. g. s