Distretti Ausl,. Campolone e Marino direttori

L’Ausl ha nominato due nuovi direttori di distretto. Si tratta di Ilaria Camplone, che si occuperà della città di Bologna, e di Giampaolo Marino, che sarà alla guida della Pianura est. "A entrambi auguro buon lavoro, consapevole della competenza e della professionalità che hanno già avuto modo di mettere in campo sul nostro territorio – dichiara il numero uno dell’Ausl di Bologna, Paolo Bordon – sono sicuro che sapranno affrontare con efficacia tutte le sfide che si presenteranno circa l’organizzazione dei servizi territoriali". Camplone, pescarese di 41 anni, è medico specializzata in igiene e medicina preventiva. È all’Ausl di Bologna dal 2018; ha iniziato come dirigente medico nel dipartimento cure primarie, dando il via tra l’altro al progetto ‘Microaree’ per la promozione della salute e l’integrazione tra servizi sociali, sanitari e comunità nelle zone più disagiate dell’area metropolitana. Nel 2021 è stata nominata direttrice del distretto Reno-Lavino-Samoggia, carica che manterrà ad interim in attesa di individuare un sostituto. Marino, 61 anni, è bolognese e pure medico specializzato in igiene e medicina preventiva. Buona parte della sua esperienza professionale è stata a Modena, all’Ausl e al Policlinico, dove dal 2017 al 2021 è stato responsabile dell’emergenza-urgenza. A Bologna, dal 2021 è referente delle cure primarie, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del Quartiere Navile e responsabile della Casa della Comunità del Navile.