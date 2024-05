Estate alle porte, inizia la battaglia contro la zanzara. Sustenia distribuisce ai privati il prodotto larvicida

Zanzare? No grazie. Per combattere la proliferazione di questi fastidiosi insetti, da lunedì, a Persiceto, gli operatori di Sustenia distribuiranno ai cittadini una confezione di prodotto larvicida specifico per trattare i tombini privati. Gli incaricati dal Comune, muniti di cartellino di riconoscimento, al momento della consegna forniranno anche informazioni utili alla prevenzione e lotta alla zanzara tigre. Da sabato 18 maggio le pastiglie larvicide saranno in distribuzione negli sportelli Urp del Comune. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha predisposto infatti il piano di lotta alle zanzare nostrane e soprattutto alla zanzara tigre. Quest’ultima è in grado di trasmettere diverse malattie di origine virale come la chikungunya, la dengue e la zika. La zanzara comune può invece trasmettere il virus west nile.

"Per un efficace controllo delle zanzare, in particolare della zanzara tigre – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale –, risulta indispensabile che le azioni intraprese dal Comune vengano affiancate da quelle svolte dai privati cittadini sulle aree di loro proprietà. Si ricorda che i tecnici di Sustenia sono disponibili a eseguire sopralluoghi gratuiti all’interno delle proprietà private, su richiesta e previa prenotazione, chiamando o scrivendo a Sustenia e al Comune".

p. l. t.