Cna e Comune premiano 19 imprese montane

Diciannove aziende di Alto Reno Terme che quest’anno hanno festeggiato una loro ricorrenza. Simbolo di tutte le piccole imprese del territorio. Sono le aziende Cna premiate in municipio dal sindaco Giuseppe Nanni, dalla presidente Cna Area Appennino Bolognese Silvia Bernabei, dal vicepresidente Cna Bologna Marco Gualandi e dal direttore Cna Bologna Claudio Pazzaglia. Appartengono ai più svariati settori, dall’autoriparazione al benessere, dall’impiantistica all’edilizia e alla produzione.

"E’ un onore accogliere nella sede comunale di Alto Reno Terme imprese così rilevanti. Colgo l’occasione per ricordare un grande imprenditore del nostro territorio, Orlando Masini – ha affermato Giuseppe Nanni. L’artigianato e la piccola media impresa, con le loro storie, la loro passione, la loro professionalità, confermano di essere un punto fermo per l’economia di Alto Reno Terme. Dove c’è attività economica, gira l’economia e aumenta la ricchezza per tutti i cittadini".

"Fare impresa in montagna significa dare un valore aggiunto alla propria attività perché certamente richiede un maggiore impegno per le difficoltà logistiche e non solo – aggiunge Silvia Bernabei, presidente Cna Area Appennino Bolognese -. Ma le nostre imprese hanno sempre saputo superare le difficoltà e siamo orgogliosi di averne premiate diciannove che rappresentano idealmente tutte le aziende del nostro territorio. Imprese che hanno difficoltà a reperire manodopera e occorre che la piccola impresa entri nelle scuole per farsi conoscere". "Le imprese premiate a Alto Reno Terme – conclude Claudio Pazzaglia direttore Cna Bologna – sono aziende di prossimità, che lavorano a fianco dei cittadini, sono un punto di riferimento per tutta la comunità. Come Cna siamo impegnati alla tutela e alla valorizzazione delle imprese della montagna, imprese che hanno bisogno di sostegno da parte del loro Comune e da parte di tutte le Istituzioni coinvolte nella tutela di questo territorio". ECCO LE AZIENDE CNA PREMIATE : - Baia snc di Baia Massimo e Baia Luigi, Porretta Terme, 20 anni di attività, agenzia assicurativa; F.lli Vignali di Vignali Giuseppe, Granaglione, 20 anni di attività, Autoriparazioni; Germani & Figli srl, Porretta Terme, 20 anni di attività , Meccanica; O.M. Edilizia di Omar ElMarzouki, Ponte della Venturina, 20 anni di attività, Edilizia; Verde Più srl, Porretta Terme, 20 anni di attività, Assistenza infermieristica residenziale; Albin Vanes, Porretta Terme, 25 anni di attività, Gestione giardini e vivaio; Fortuzzi Climatec srl, Porretta Terme, 30 anni di attività, Idrotermoidraulici; David Hair Group sas di Palmieri David e C., Porretta Terme, 30 anni di attività, Parrucchiere; A.B.C. Assistenza bruciatori caldaie di Claudio, Porretta Terme, 35 anni di attività, Manutenzione caldaie; Medici Franco, Porretta Terme, 35 anni di attività, Parrucchiere; Palmieri Giovanni, Porretta Terme, 35 anni di attività, Meccanica; Biolchini Gabriella, Porretta Terme, 40 anni di attività, Parrucchiera; Cavallina Lamberto, Porretta Terme, 45 anni di attività, Falegname; La Boschiva sas di Pranzini Florio e C., Castelluccio, 45 anni di attività, Artigiani del legno e designer dell’arredamento; RM Costruzioni Elettroniche srl, Ponte della Venturina, 50 anni di attività, Progettazione e produzione dispositivi ricetrasmettitori; C.Z. di Calistri Erio e C. snc,– Ponte della Venturina, 50 anni di attività, Impianti idraulici; Fratelli Nanni di Nanni Nevio & Nanni Paolo, Porretta Terme, 50 anni di attività, Impianti elettrici; Stefano stilisti Unisex srl, Porretta Terme, 50 anni di attività, parrucchiere; Gruppo Alberghiero Helvetia srl, Porretta Terme, 120 anni di attività, alberghiero.