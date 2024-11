Codice rosso, esperienze a confronto per contrastare la violenza sulle donne

"Codice Rosso e la violenza sulle donne". Questo il titolo del convegno-evento che, aperto al pubblico, si terrà oggi, dalle 17 in poi nel teatro comunale Laura Betti. L’evento apre la rassegna Politicamente Scorretto, in programma a Casalecchio dal 27 al 30 novembre, ed è stato realizzato in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Organizzato dall’Unione sindacale italiana carabinieri con il supporto del Comune e in collaborazione con Mondo Donna Onlus, Arianne Endometriosi e Polisportiva Giovanni Masi. Aperto da Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio, sarà animato dagli interventi assessori Paolo Nanni (vice sindaco e Sicurezza) e Concetta Bevacqua (Legalità), Lucia Russo (nella foto), procuratrice aggiunta della Repubblica, Lia Russo, segretaria provinciale Parma Usic, Valentina Di Loreto e Chiara Rinaldi, avvocate, e Giuseppe Carluccio, segretario generale regionale Usic.