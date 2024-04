Colli, un altro furto in abitazione. Ladri al lavoro malgrado l’allarme. Il comitato: "E il Comune latita"

I Colli tornano nel mirino dei ladri. Nella mattinata di mercoledì scorso, intorno alle 10, si è verificato l’ennesimo furto in abitazione. Una vera e propria spina nel fianco dei residenti che da tempo chiedono a gran voce un cambio di passo per rendere più sicura questa zona della città. Nel caso di quest’ultimo furto, i malviventi hanno aspettato che la signora si allontanasse da casa, poi sono entrati forzando una delle finestre e hanno portato via vari oggetti di valore per un bottino di diverse migliaia di euro. I ladri sono riusciti a portare a termine il colpo – e successivamente ad allontanarsi senza lasciare traccia prima che la signora facesse ritorno a casa – nonostante la sirena dell’allarme abbia continuato a suonare per tutto il tempo.

Quella dei Colli è da tempo una delle zone cittadine più colpite per quanto riguarda i furti in abitazione: lo sa bene il comitato ComiColli che da un anno è in attesa di sottoscrivere un patto di collaborazione con il Comune per migliorare l’aspetto della sicurezza con, tra le cose, l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei punti di entrata e uscita dalla collina. "Il nostro comitato – così Francesco Cicognani Simoncini, presidente di ComiColli – ha lavorato tanto al progetto della sicurezza. È ormai più di un anno (il piano è stato presentato a febbraio del 2023, ndr) che aspettiamo di sottoscrivere il patto di collaborazione con il Comune, a cui manca ormai solo la firma, ma ancora questo accordo non è andato a buon fine e siamo molto delusi per questo. Per chi abita la collina, si tratta di un tema veramente importante. In alcuni periodi dell’anno registriamo un furto al giorno: come residenti siamo spaventati anche perché nella maggior parte dei casi i ladri entrano con i proprietari in casa. La scorsa estate una signora venne minacciata con una pistola davanti ai figli. Non ci sentiamo sicuri".

Il progetto prevede l’installazione di 14 telecamere di videosorveglianza – che verrebbero collocate o direttamente sulla strada, in particolare agli incroci, o nelle case private – nei punti strategici della collina. "Abbiamo già diversi preventivi pronti – continua il presidente del comitato – manca davvero solo la firma a questo patto che per noi fondamentale. La cosa bella di questo piano è che si tratta di un piano integrato, all’interno del quale è presente anche il protocollo di vicinato che è molto importante anche in termini di comunità. Si andrebbe a creare una solidarietà non solo tra i residenti, che si adoperano e si aiutano per migliorare la situazione, ma anche tra residenti e forze dell’ordine da un lato e residenti e Comune dall’altro". ComiColli attende quindi solo il sì di Palazzo d’Accursio che darebbe il via libera al progetto.