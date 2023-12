Ladri scatenati, altro colpo in villa sui Colli di Bologna: bottino da 30mila euro

Bologna, 20 dicembre 2023 – Il fenomeno dei furti non si arresta mai in città, ma ci sono periodi più caldi di altri. E l’approssimarsi delle vacanze di Natale, come l’estate, è uno di questi. E se i colpi ‘diffusi’ sono più frequenti in zone residenziali, l’attenzione delle bande di professionisti del furto pendolari è invece concentrata sulla zona dei colli, dove vengono messi a segno furti ‘mirati’. Furti che non risparmiano nessuno, neppure gli eredi del fondatore della pizza ‘simbolo’ di Bologna, PizzaAltero.

Bande in azione nelle zone residenziali, in particolare con l’avvicinarsi delle festività

Venerdì sera ignoti, dopo aver scardinato una finestra della tavernetta, sono infatti entrati all’interno della villa di via delle Lastre, dove vive l’imprenditore gestore della pizzeria di via Indipendenza e figlio dell’inventore della pizza a quadretti più famosa di Bologna, cantata anche da Lucio Dalla. I ladri hanno frugato e messo a soqquadro tutta l’abitazione, aprendo cassaforti e cercando oro, contanti e gioielli. Alla fine se ne sono andati con un bottino di circa 30mila euro.

Una volta rientrati a casa in serata e scoperto il furto, i proprietari hanno subito allertato la polizia, intervenuta nella villa di via delle Lastre, con Volanti, Squadra mobile e Scientifica, per un sopralluogo teso a verificare se gli ignoti predoni avessero lasciato impronte o altri indizi utili a risalire alla loro identità. La polizia sta acquisendo anche le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza dell’abitazione presa di mira e delle ville limitrofe, per cercare di risalire all’auto usata dalla banda per raggiungere l’obiettivo.

Come detto, non si tratta di un colpo isolato. Una decina di giorni fa, in via Santa Liberata, sempre nella zona dei Colli, è stato messo a segno un furto da 100mila euro tra denaro, orologi, vestiti, scarpe e borse firmati portati via dai ladri, entrati da una finestra al primo piano, in un momento in cui i proprietari erano assenti. Sull’episodio indagano i carabinieri. Pochi giorni prima, in via Savioli, una signora di 82 anni si era invece trovata faccia a faccia con un ladro, che stava segando le inferriate della sua finestra con un flessibile. Alla vista dell’uomo, che si trovava oltre il vetro, la donna ha urlato e lui è fuggito nella notte.

E se questi sono gli episodi in città, anche in provincia non è da meno. Solo pochi giorni fa, la Squadra mobile ha arrestato due giovani albanesi, con un ‘covo’ a Borgo Panigale, ritenuti responsabili di almeno sei colpi nel Bolognese. Ma per due che finiscono alla Dozza, altri arrivano. E così sabato scorso, nel pomeriggio, ignoti hanno tentato di assaltare la villa di un noto imprenditore bolognese nella Bassa. Hanno sfondato un vetro, mentre la famiglia era in casa, ma l’allarme, subito scattato, li ha messi in fuga. Su questo caso indagano i militari dell’Arma.