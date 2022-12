Come difendere gli animali domestici dai lupi, i consigli della polizia provinciale

"Il ritorno del Lupo nel territorio bolognese: conoscerne il comportamento per affrontare le criticità" è il titolo dell’incontro che si terrà domani a San Benedetto Val di Sambro, alle 17.30 alla biblioteca Gastone Stefanini in via Roma 4, con la Polizia locale della Città metropolitana. Obiettivo dell’incontro è la condivisione di alcuni consigli e accorgimenti pratici per contenere o azzerare gli effetti del comportamento dei lupi verso la zootecnia o la tenuta degli animali di affezione. Gli enti adotteranno e faranno adottare misure e buone pratiche per contenere gli effetti più critici.

Per rendere sostenibile e pacifica la convivenza con il lupo, serve infatti l’impegno di tutti, a partire da una corretta informazione. Nell’incontro verranno dunque approfonditi i corretti comportamenti umani, ma si daranno anche informazioni sui dispositivi di protezione, sulle misure risarcitorie a disposizione e sugli interventi amministrativi e di polizia.