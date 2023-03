Come riciclare sulle nostre tavole Ed ecco le soluzioni adottate dai market

Ci siamo chiesti se è possibile evitare lo spreco alimentare e abbiamo deciso di monitorare noi e le nostre famiglie registrando quante volte, ogni pasto, il cibo rimaneva e se veniva riciclato o buttato. Ci siamo accorti che spesso gli avanzi vengono riutilizzati. Come? Dandoli agli animali domestici, usandoli per altri pasti o come compost. Abbiamo però capito quanto sia importante la spesa ’intelligente’: accertarsi prima di cosa c’è in casa, comprare solo il necessario, controllare le scadenze. E i negozi di generi alimentari? Abbiamo intervistato alcuni proprietari e ci hanno fatto capire che c’è molta attenzione: controllano frequentemente il cibo sugli scaffali mettendo davanti quello che scade a breve, scontano o donano ad associazioni ciò che è in scadenza, usano app che permettono di vendere e acquistare a prezzi vantaggiosi l’invenduto a fine giornata. Ci stiamo impegnando, ma ancora molto si può e si deve fare.

1B: Ayan, Gaia, Giulia, Francesco, Gabriele C., Gabriele D., Giorgia, Matteo, Akram, Thomas, Sebastian, Gabriele M., Serena, Miriam, Aurora, Niccolò, Beatrice, Kaoutar, Yasmine, Alex, Michelangelo, Anna