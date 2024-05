Commozione per l’ultimo saluto a Debora

"La felicità sta nella nostra normalità": sono le parole che si leggono nel retro del santino di Debora Natali di Crevalcore. Sempre nel retro, a fianco alle parole, è disegnata una delicata rosa rossa. E sul fronte del santino c’è la fotografia che ritrae la ragazza in un bel primo piano. E’ la giovane deceduta a 33 anni in un incidente stradale lo scorso primo maggio a Pian di Lama, in territorio di Monzuno. In macchina con lei c’erano la sorella, rimasta ferita in maniera seria e il figlio 13enne che aveva riportato delle escoriazioni. Ieri pomeriggio nella chiesa di San Silvestro in piazza Malpighi a Crevalcore si è tenuto il funerale celebrato dal parroco don Simone Nannetti alla presenza di tante persone che si sono strette attorno ai familiari. E di un nutrito gruppo di compagni di scuola del tredicenne che hanno cercato di dare un minimo di conforto. In precedenza il sindaco di Crevalcore Marco Martelli si era recato alla camera mortuaria a portare ai familiari le sentite condoglianze da parte sua e dell’amministrazione comunale.

Il feretro di Debora, di un delicato colore bianco, è arrivato puntuale in chiesa dove ad accoglierlo c’erano le tante persone che le volevano bene. Un rito funebre composto, semplice, stretto nel dolore, ma con tanto calore verso i familiari della ragazza. Il sacerdote ha rivolto ai familiari di Debora parole di vicinanza ma anche di luce e di speranza, citando le sacre scritture. Al termine del rito funebre, il feretro è stato portato all’esterno della chiesa per il saluto finale. Le tante persone hanno circondato la bara tra la commozione generale. Intanto un debole raggio di sole ha fatto capolino per pochi istanti dal cielo grigio illuminando la piazza. E sul feretro spiccava un arcobaleno di colori creato dalla composizione floreale posta sopra. Ancora un momento per salutare Debora il cui feretro è stato quindi caricato sul carro funebre. In piazza, mentre il mezzo delle pompe funebri si allontanava, è rimasta tanta gente che si è stretta attorno ai familiari della giovane per donare loro ancora un forte e stringente abbraccio.

La 33enne era alla guida della sua automobile con a bordo il figlio 13enne e la sorella. Erano appena andati a festeggiare i 18 anni della sorella di Debora con il resto della famiglia, che li seguiva in un’altra automobile. La sua macchina si è scontrata frontalmente con un’altra automobile.

Le cause della tragedia non sono ancora chiare, e si stanno occupando dell’incidente i carabinieri di Vergato, intervenuti prontamente assieme ai mezzi di soccorso.

Pier Luigi Trombetta