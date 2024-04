Comunali, il centrodestra appoggia il candidato Bernardi

È sempre più definito il quadro elettorale per le amministrative di giugno a Bentivoglio. A sfidare Alice Vecchi, civica di centrosinistra appoggiata dal Pd, ci sarà il candidato Roberto Bernardi che si candida, con una lista civica, appoggiato dal centrodestra unito (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) e Noi Moderati. Bernardi, 59enne, è laureato in Scienze Giuridiche ed è primo luogotenente nell’Esercito dove presta servizio presso il secondo Reggimento di Sostegno Aviazione. È stato già consigliere a Bentivoglio, e capogruppo in Unione Reno Galliera.

Perchè ha deciso di candidarsi?

"Lo faccio perchè credo che la politica, attraverso il confronto, sia il solo mezzo per provare a cambiare le cose. Alle critiche spesso non corrisponde un impegno da parte di chi le solleva nella risoluzione. La politica per come la intendo io deve essere al servizio dei cittadini e non il contrario".

Quali i suoi primi obiettivi in caso di vittoria?

"Intendo rivedere i legami con l’Interporto, chiedendo loro maggior impegno. È ormai da anni un’importantissima realtà che siamo lieti di ospitare che, come contro, ha raggiunto dei flussi di traffico non più sostenibili dalle strade normali e sulla Trasversale, su cui si riversa anche il traffico del Centergross e locale, provocando spesso code lunghissime. Per non parlare della qualità dell’aria e l’inquinamento acustico. Andrà tutto ripensato in modo organico: le strade sono quelle di quarant’anni fa e poco è stato fatto".

Ha già qualche dettaglio sul programma?

"Lo stiamo elaborando, ma sarà semplice: basato su punti concreti, realizzabili ed in discontinuità con il recente passato. Pensiamo a rivitalizzare le frazioni, migliorare il sistema dei trasporto locale, rivedere la viabilità in alcune parti del territorio, rivedere il ritiro dei rifiuti e le piste ciclabili alcune troppo illuminate altre no ed altre, ad esempio quella lungo il Navile, quando ci sono forti pioggie si allaga costantemente e l’asfalto è da rivedere. Punteremo sulla funzionalità della cassa d’espansione, sull’area di sgambamento per cani a San Marino, su salvaguardare l’ospedale, altra importantissima realtà. Questi sono solo alcuni punti su cui stiamo lavorando con i candidati consiglieri che ringrazio per la loro disponibilità insieme ai cittadini di Bentivoglio.

Zoe Pederzini