Confabitare, la convention. Tra case green e futuro

La convention nazionale di Confabitare, che ha avuto luogo il 1° dicembre e la successiva Assemblea nazionale hanno consacrato la città come la capitale del settore immobiliare, attirando i protagonisti principali a livello nazionale ed europeo. La giornata del 1° dicembre, aperta al pubblico, è stata caratterizzata dalla realizzazione di tavoli di confronto articolati per aree tematiche, con particolare attenzione alla direttiva UE sulle case ecologiche e al ruolo delle comunità energetiche nel futuro del Paese. Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha sottolineato l’importanza di esplorare il futuro dell’Italia alla luce di questa direttiva, evidenziando il ruolo cruciale delle comunità energetiche nella trasformazione del settore immobiliare. Ha posto l’accento sulla tecnologia applicata agli immobili residenziali e la necessità di norme tecniche per garantirne la sicurezza. Galeazzo Bignami, viceministro Infrastrutture e trasporti, ha testimoniato l’importanza di essere green e di implementare l’efficientamento energetico, soprattutto in città antiche come Bologna. Presenti anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l’onorevole Vittorio Sgarbi che hanno posto l’accento sull’importanza di prestare attenzione al paesaggio e alla tutela delle eccellenze locali durante la transizione ecologica. Hanno evidenziato anche la preoccupazione per la possibile contrapposizione tra la transizione ecologica e l’economia, sottolineando la necessità di equilibrio.

Il senatore Marco Lisei, ha sottolineato l’importanza della transizione energetica e della sostenibilità. Tuttavia, ha avvertito sulla necessità di considerare le specificità del paesaggio e l’impatto economico sugli proprietari immobiliari. Il ministro Maurizio Gasparri ha inviato un videomessaggio ed ha parlato della casa come priorità che va liberata da tasse e per la quale va evitata l’aggressione di direttive green demagogiche. Messagio anche dalla senatrice Licia Ronzulli. Il comandante dei Vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, ha affrontato il tema della tecnologia applicata agli edifici residenziali, evidenziando il crescente utilizzo di soluzioni come gli impianti fotovoltaici e gli storage con batterie al litio.

Tra i presenti anche Paolo Migliavacca (Rockwool Italia), l’assessora Anna Lisa Boni, Michele Roveri (MCA Mario Cucinella Architects), il professor Gian Luca Morini, Alice Paola Pomè (Politecnico di Milano), Raffaele Rinaldi (Abi) e il prof dell?Alma Mater Leonardo Setti (Centro per le Comunità Solari)