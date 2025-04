Confesercenti, vetrina distrutta

Brutta sorpresa ieri mattina a Casalecchio all’apertura della sede Confesercenti di via Ronzani, dove ignoti nella notte hanno infranto il grande cristallo di una delle vetrate sotto il portico del livello inferiore della galleria commerciale, e forzato anche il telaio (sopra). Un’azione, certamente intenzionale, alla quale non è seguita l’intrusione negli uffici dell’associazione di categoria che rappresenta piccole e medie imprese nei settori del commercio, turismo e servizi, dell’artigianato e della piccola industria. Sono in corso indagini per capire se si possa trattare di un tentativo di furto interrotto per qualche motivo, o se si tratti invece di un episodio di vandalismo.