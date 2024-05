Consulta dei ragazzi. Al via le iscrizioni

Il Comune di Persiceto ricorda che fino al 17 maggio è possibile aderire alla ‘Consulta delle ragazze e dei ragazzi’. L’invito è rivolto ai residenti di età compresa tra i 16 e i 30 anni. La consulta prevede momenti di confronto su vari aspetti legati all’amministrazione della città e momenti di discussione per formulare proposte di miglioramento. Ma non solo perché l’obiettivo è anche quello di dare risalto ai temi che stanno a cuore alla fascia di cittadini giovani. La consulta, costituita nel 2023, resterà in carica fino al termine del mandato amministrativo in corso (2026). Per aderire scaricare il modulo dal sito web del Comune dove si trovano ulteriori informazioni a riguardo.