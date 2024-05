Coop Ambasciatori ’Trudy’, tempo di giallo con Massimo Carlotto

Pomeriggio in giallo oggi alle librerie Coop Ambasciatori. Alle 18.30, infatti, Massimo Carlotto torna sotto le Torri in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Trudy (Einaudi), in dialogo con Stefano Tura, direttore RAI Emilia-Romagna e letture di Ettore Nicoletti. Un ex commissario ai vertici di un’agenzia di security, una giovane di provincia il cui marito è scomparso: due persone che vengono da mondi lontanissimi e che si ritrovano al centro di un intrigo di potere. Fra le pagine, un gioco dove ognuno fa le sue mosse nell’ombra, mentre la posta sul tavolo diventa sempre più alta.