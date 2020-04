Bologna, 24 aprile 2020 – Ancora dieci vittime (una in meno di ieri) e 62 nuovi casi positivi (+54 nell’aggiornamento di 24 ore fa e +51 il giorno prima). Resta piuttosto in linea con quella degli ultimi giorni, ma è comunque decisamente migliore rispetto al quadro di inizio settimana, la parte bolognese del consueto bollettino della Regione sulla diffusione del Coronavirus in Emilia-Romagna.

A livello regionale, a fronte di una situazione generale in progressivo miglioramento, sono oggi 5.359 tamponi effettuati contro i 5.272 di ieri e i 5.996 del giorno prima. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza a oggi, tra Bologna e provincia si registrano 3.674 casi positivi, ai quali vanno aggiunti i 359 del territorio imolese nel quale, per il secondo giorno consecutivo, nemmeno oggi si registrano nuovi contagi né ulteriori decessi.

Prosegue nel frattempo il lavoro della rete ospedaliera per il piano di rafforzamento messo a punto dalla Regione che ha portato complessivamente a 1.107 i posti letto destinati ai pazienti Covid-19 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (142 terapia intensiva, di cui 8 a Imola).

La buona nozitizia è che al Maggiore e Sant'Orsola vengono riattivati i robot chirugici, la cui operatività era stata sospesa per dedicare alla guerra al covid-19 tutte le risorse di medici e infermieri che servono per fare funzionare presidi così avanzati.