Corticella a caccia dell’impresa a Piacenza

E’ atteso da una trasferta almeno sulla carta proibitiva il Corticella di Michele Nesi. Il team del ‘Biavati’ farà infatti visita alle 15 al Piacenza, una delle tante nobili decadute che popolano il girone D di Serie D. Uscire indenni dal ‘Garilli’ sarà, ovviamente, un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare, ma Landi e compagni faranno di tutto per riuscirci e per mettere così a referto i primi punti di questa difficile stagione. Eh sì perché, all’esordio, e nonostante una buona prestazione, il Corticella è rimasto a bocca asciutta. Nel derby interno contro l’Imolese, i biancazzurri, che si erano portati in vantaggio, sono stati rimontati fino al 3-1 e nel finale, dopo aver trovato (con lo scatenato Rizzi, autore di una doppietta) il gol che ha riaperto la partita, la band di Nesi ha sfiorato a più riprese quello che sarebbe stato un meritatissimo pareggio. Ormai metabolizzata l’amarezza per la sconfitta all’esordio, la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli è dunque attesa da un banco di prova decisamente probante. Tra le principali favorite per la vittoria finale assieme a Ravenna e Pistoiese, il Piacenza ha iniziato il campionato con il piede sbagliato. Nella prima giornata di domenica scorsa è arrivata una sconfitta sul campo dell’ambiziosa neo-promossa Cittadella Vis Modena. Il Corticella, dal canto suo, dovrà essere bravo a disputare un match attento e ordinato cercando di pungere in ripartenza. Per poter ambire alla salvezza occorrerà crederci sempre al massimo.

Nicola Baldini