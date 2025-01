"Così chiuderanno i negozi del centro"

Marzia Malaguti dell’antica cappelleria omonima, in via Galliera, non è contenta: "È un investimento sbagliato. Non mi consola l’ipotesi che noi saremo felici a tram realizzato". Questo perché "Bologna è una città medievale, che ha bisogno di mezzi leggeri e piccoli, quindi di una viabilità tenue". Il tram invece è un "mezzo grosso che a queste altezze è senz’altro pericoloso. Così, a me, pare che l’intenzione sia quella di far chiudere tutte le attività del centro storico. Con le precedenti giunte c’era perlomeno un ascolto, ora nemmeno quello. Bologna ha bisogno di altro. La gente ha paura di camminare per il centro, spesso buio, sporco e pericoloso; mentre i commercianti hanno avuto pochi indennizzi e tanti hanno dovuto pagare di tasca propria per un disagio creato da altri".