Critiche e suggerimenti: "I telelaser vanno usati per multare i veri pirati": "Più lenti solo in centro"

Continuano ad arrivare in redazione al Carlino i tagliandi con i pareri – favorevoli e contrari – alla Città 30, il provvedimento partito, di fatto, martedì con le prime multe. A questi si aggiungono le migliaia di interazioni sul nostro sito online, oltre agli interventi degli utenti sui canali social. Tutti i lettori possono contattarci, utilizzando il coupon che trovate nella pagina di fianco o esprimendosi sul nostro sito online. Nella Bologna che rallenta e non può fare a meno di dividersi sul progetto, anche il Carlino vuole mantenersi punto di riferimento per i lettori.

********

Dico no alla Città 30. Un’altra iniziativa per creare l’immagine di una città virtuosa, facendo cose che, in realtà non servono a niente o addirittura danneggiano i cittadini, vedi i cassonetti della carta e della plastica con un’apertura di 23 centimetri in cui è impossibile infilare un sacco senza prenderlo a pugni (...) Se bisogna piazzare i vigili in centro per fare multe ai disgraziati che corrono a 36 chilometri all’ora, non è meglio metterli a sanzionare chi guida col cellulare?

Antonio Scognamiglio

********

Sono contrario alla Città 30, perché crea casino.

Coupon non firmato

********

Voto no alla Città 30. I suggerimenti? Aumentare la manutenzione delle strade e realizzare ciclabili più sicure.

Coupon non firmato

********

Norma demenziale fatta da persone che non usano l’auto. Spero che questo provvedimento imprensibile sia la goccia che farà traboccare il vaso e apra gli occhi ai bolognesi in occasione delle prossime amministrative. Nel frattempo io, che abito nell’hinterland, cambierò l’ufficio Caf per limitare la mia venuta in ’zona 30’. Ma chi usa l’auto per lavoro non so come farà.

Lettera firmata

********

Si deve ritornare al passato. Gli autobus sono molto in ritardo, servono più preferenziali.

Ivana Scolaro

********

Andando così piano avremo più gas di scarico e una città al rallentatore. E non diventerà mai una città metropolitana.

Coupon non firmato

********

Il mio è un ’no’. è sufficiente il limite dei 50 chilometri orari. Suggerisco piuttosto di aumentare i controlli.

Coupon non firmato

********

Dico no alla Città 30, piuttosto aumentate i telelaser per controllare i 50 chilometri all’ora.

Coupon firmato

********

Estendere il limite a tutta la città è assurdo. Dico sì ai 30 all’ora solo in alcune strade molto trafficate, con vicine scuole. In molte di queste strade ’delicate’, peraltro, il limite c’è già: basterebbe farlo rispettare.

Rossana Grassilli

********

Voto no. Riportare il limite ai 50 chilometri orari, lasciando i trenta solo nella Cerchia dei Mille.

Paolo Musiani

********

Non sono d’accordo con la Città 30. Provate a prendere la linea 14 per andare al lavoro al Sant’Orsola....

Coupon non firmato

********

Insensati i confronti con Barcellona e Parigi, questa giunta è sorda e boriosa.

Alex Frascaroli

********

Voto no alla Città 30. I pericoli sono soprattutto fuori città.

Giambattista Rivelli

********

Dico no. Meglio installare più dissuasori di velocità.

Coupon non firmato

********

Sono d’accordo. La Città 30 è un modo per rendere la città più sicura per gli utenti deboli della strada e anche per scoraggiare l’uso dell’auto per spostamenti brevi.

Commento online sul sito

********

Voto no. I miei suggerimenti? Mandare via il sindaco Lepore

Coupon non firmato

********

La Città 30 è una prevaricazione totale nei confronti dei cittadini onesti e attenti alle regole. Caos totale. Città non vivibile. Giusto educare all’educazione stradale, ma non siamo un bancomat

Coupon non firmato

********

Dico ’no’. Ho preso l’autobus (23) e non ho mai visto file così di macchine. Lepore e Bonaccini vadano a piedi...

Coupon non firmato

*********

Sono a favore. Era ora si facesse! Da pedone, ciclista, padre di due bimbi in una regione bellissima, ma con l’aria peggiore d’Italia era ora che si facesse una mossa contro le vecchie brutte abitudini. Ne va della nostra salute e sicurezza. Il resto si aggiusta.

Commento online sul sito

********

Sono contrario. I vigili dov’erano prima? In ufficio? Era meglio lasciare tutto com’era e inasprire le pene. Lepore vuole farsene un motivo di orgoglio

Coupon non firmato

********

È solo un modo per fare cassa e vessare i cittadini.

Coupon non firmato

********

Senza spendere soldi in invenzioni stupide, bastava far rispettare ovunque i 50 chilometri orari.

Coupon non firmato

********

Voto ’no’. Dovete smetterla di ostacolare la gente che lavora.

Coupon non firmato

********

Sono contro la Città 30. Troppi cantieri aperti. Rimandare a fine cantieri.

Coupon non firmato

********

Penso che 30 chilometri orari su strade dove non ci sono scuole in attività, siano inadeguati, per autovetture costruite per poter raggiungere anche 200 km/h. Mettere i 35 km/h con tolleranza fino a 40 sarebbe più comprensibile e attuabile. Gli automobilisti davvero pericolosi sono quelli che superano i 50 km/h su strade normali e chi non dà la precedenza ai pedoni sulle strisce. Sulle strade a tre corsie il limite dovrebbe essere di almeno 60 chilometri orari, con tolleranza a 65, altrimenti ci prendiamo in giro, perché neanche gli autobus riescono a rispettare i 50 chilometri orari.

Nicola Garofalo

********

Sono favorevole. Con calma e buonsenso la città può diventare più vivibile e al passo con le grandi città europee.

Commento online sul sito