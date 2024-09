Crolla solaio del portico in centro, paura in via Centotrecento. I residenti: "Non è la prima volta"

Bologna, 28 agosto 2024 – Momenti di preoccupazione in via Centotrecento, dove di fronte al ristorante giapponese Carnivore Union, al civico 1/C e dunque proprio all’inizio della via, quasi all’incrocio con via Belle Arti e nel cuore della zona universitaria, un pezzo dell’intonaco del solaio del portico ha ceduto e i calcinacci sono caduti di sotto.

Probabilmente si trattava di un rivestimento in cartongesso e il danno non risulta strutturale al punto da rendere il portico pericolante, tant’è che l’area è già stata ripulita e non è neppure stata transennata. In ogni caso, al momento del crollo nessuno stava transitando lì sotto, quindi non ci sono state persone coinvolte. Ora, dal buco si possono intravvedere le travi della struttura portante del portico. Il varco che si è aperto è largo circa un metro.

Una faccenda che ha suscitato qualche preoccupazione e naso storto tra i residenti della zona universitaria, che puntano il dito contro la manutenzione di queste strutture. "Non è la prima volta che succede qualcosa di simile, qui", lamentano infatti sui social.

E infatti non è la prima volta che pezzi di cornicioni o solai cadono dai portici o dai palazzi, in città.

Qualche mese fa, per esempio, aveva spaventato i passanti la caduta in strada di alcuni pezzi di intonaco dal cornicione di un palazzo di via Marconi, all’angolo con via Riva Reno, proprio sopra al supermercato. L’intonaco cadendo sulla carreggiata aveva rischiato di causare danni o incidenti, ma fortunatamente anche in quel caso non si registrarono problemi.

E via San Vitale, all’angolo con via Benedetto XIV, è ancora chiusa al traffico all’altezza del palazzo ai civici 28 e 30, che quattro mesi fa l’hanno transennato dopo che dal cornicione si erano staccati dei calcinacci.