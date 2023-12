Da Atti a Ciavarella e Joyce

Il jazz clubbing chiude in bellezza tra costruzioni melodiche perfette, una plasticità definitiva, perfezioni armoniche da manuale, tutto quello, cioè, che si codifica come regola delle ballad jazzistiche e oltre fino a Capodanno, tra Cantina Bentivoglio e Bravo Caffè. Stasera dalle 22 in Cantina tocca alla Bentivoglio All Stars, produzione originale della cave, co-capitanata dai sassofoni di Matteo Raggi, Marco Ferri, Barend Middelhoff e Michele Vignali. Gli altri sono Davide Brillante alla chitarra, Nico Menci al pianoforte, Marco Roverato al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria. Dopo il concerto di domani dei The Indians (suoni da New Orleans), domenica luci sulla chanteuse Eloisa Atti e sul chitarrista Marco Bovi che intonano i Christmas Specials. Venerdì 29 è la volta di Diego Frabetti che griffa l’ultimo disco Duna mixtape partendo dal funk fino all’ hip hop. Con il leader alla tromba e piano elettrico, Marco Bovi alla chitarra, Davide Paulis al basso elettrico ed Enrico Smiderle alla batteria.

Al Bravo stasera tocca al pianista Teo Ciavarella interpretare il concerto natalizio Kelly Christmas To All (ore 22). Sotto i riflettori con la cantante Kelly Joyce – famosa per Vivre la vie e Rendez Vous – Stefano Serafini alla tromba, Riccardo Bertozzi alla chitarra, Edoardo Petracci al basso e Max Ferri alla batteria.